GeVi Napoli Basket, in poche ore un brusco addio ed un nuovo acquisto

Caos in casa GeVi Napoli Basket. In poche ore sono arrivati due comunicati.

Nel primo si annunciano azioni legali contro Kaiser Gates, che non ha rispettato il contratto dicendo addio alla squadra.

Nel secondo si annuncia l’acquisto di Emmitt Williams.

Ecco le due note:

“La Gevi Napoli Basket rende noto che il giocatore americano Kaiser Gates, dopo aver nei giorni scorsi regolarmente sottoscritto un contratto professionistico con la società azzurra per la prossima stagione 2022/2023, ha comunicato, attraverso i suoi procuratori, per le vie brevi prima, e non rispondendo alla convocazione poi, di non voler rispettare l’impegno formalmente assunto, e di non venire a giocare a Napoli, in virtù di un asserito interesse manifestato nei propri confronti da franchigia NBA.