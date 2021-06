GeVi Napoli Basket, Sacripanti: “Felici del ritorno del pubblico, lavoriamo per integrare Burns”

In vista del match di Gara 1 contro Ferrara il coach della GeVi Napoli Basket Sacripanti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“ Siamo focalizzati esclusivamente sulla partita di Domani. Nei playoff si deve pensare una gara alla volta come abbiamo fatto con Pistoia. Avere avuto più tempo per preparare le partite ci ha permesso di arrivare pronti sul piano tattico alla sfida di Domenica. Abbiamo approfittato di questa settimana anche per continuare ad inserire sempre di più Christian Burns. Sarà particolare ritrovare il pubblico al PalaBarbuto. Siamo molto contenti di poter riavere i nostri tifosi, sono sicuro che i 500 che ci saranno domani, nonostante le restrizioni, ci dimostreranno il loro calore, cosi come hanno fatto durante tutto l’anno. Dobbiamo però rimanere concentrati esclusivamente a quello che succede sul parquet. Mi aspetto una serie molto dura, molto fisica, contro una squadra ben organizzata sia offensivamente che difensivamente. Saranno partite da conquistare secondo dopo secondo, usando le nostre armi”.