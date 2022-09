La Gevi Napoli Basket a Trento per l’VIII Memorial Brusinelli

La Gevi Napoli Basket a Trento per l’VIII Memorial Brusinell

Continua la Preseason della Gevi Napoli Basket che nel weekend sarà impegnata a Trento nel Memorial Giovanni Brusinelli, giunto all’Ottava edizione.

Il torneo, che vedrà impegnate squadre di Serie A, si disputerà presso la BLM Group Arena di Trento.Gli azzurri giocheranno la semifinale di sabato 17 settembre alle 20,30 contro i padroni di casa della Dolomiti Energia Trentino. Nell’altra sfida si affronteranno la Tezenis Verona e la Openjobmetis Varese, inizio alle ore 18,00.

Domenica 18 settembre si terranno le due finali. Alle 18,00 si giocherà la gara per il 3/ 4 posto, successivamente alle 20,30 la Finalissima che deciderà la squadra vincitrice del Memorial Brusinelli.

Non parteciperà al torneo Lorenzo Uglietti. Il Capitano della Gevi Napoli Basket infatti non partirà per Trento con la squadra, rimanendo a Napoli per continuare le terapie dopo la distorsione alla caviglia subita nel corso del Torneo di Brindisi.

Gli aggiornamenti sulle gare della Gevi Napoli Basket saranno fornite sulle pagine social ufficiali della società.