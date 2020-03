Napoli Basket, il presidente Grassi: “Stagione finita, abbiamo dato il rompete le righe”

Federico Grassi, presidente del Napoli Basket, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Stop dei campionati? Siamo tutti orientati per fermarci sia per l’A1 e che per l’A2, la strada che sta prendendo il presidente Petrucci è quella della sospensione dell’anno, senza promozione nè retrocessioni. Eravamo convinti di fare dei grandi playoof, la squadra si era quadrata bene ed eravamo pronti a lottare in ogni gara. Al 95% la stagione è chiusa, sabato abbiamo fatto una riunione a distanza e abbiamo dato il rompete le righe. Quest’anno abbiamo fatto degl investimenti importanti, dispiace tanto. Il prossimo anno? Dovranno cambiare diverse cose, in primis dal punto di vista fiscale. CI aono 4/5 società di A1 in grossa difficoltà…Il progetto del Napoli Basket sarà sempro di alto livello ma anche noi dovremo affrontare difficoltà, abbiamo tante altre idee e siamo convinti che tutto quello che è stato fatto non andrà vanificato”.