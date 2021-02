Bundesliga, Eintracht Francoforte-Colonia 2-0: in campo per 70′ l’azzurro Younes

Vince e si conferma al terzo posto l’Eintracht Francoforte, che supera per 2-0 il Colonia nel match odierno di Bundesliga. Padroni di casa che, però, devono attendere il secondo tempo per sbloccarla. Al 57′, ci pensa l’ex Milan Andrè Silva a portare in vantaggio i suoi su assist di Kamada. L’inerzia della gara resta a favore dell’Eintracht, che a dieci minuti dalla fine trova il raddoppio con N’Dicka, che fissa il risultato sul definitivo 2-0. Pomeriggio fortunato per l’azzurro Amin Younes, in prestito dal Napoli all’Eintracht Francoforte, che gioca per 71′, venendo poi sostituito da Almamy Touré.