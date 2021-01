Colpaccio quest’oggi in Bundesliga per l’Eintracht Francoforte, che si impone per 2-1 contro il Bayer Leverkusen secondo in classifica. La partita sembra rispettare subito i pronostici con gli ospiti che vanno per primi in vantaggio con Amiri (10′).

Poi, però, l’orgoglio dell’Eintracht, che grazie al primo gol di Amin Younes (22′) e all’autogol di Tapsoba (54′), fanno bottino pieno.