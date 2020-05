Germania pronta a ripartire: Bundesliga in campo il 15 maggio

Il pallone torna a rotolare in Germania. Secondo quanto appreso dall’agenzia di stampa Reuters, infatti, sarebbe stato trovato l’accordo per far ripartire sia la Budesliga che la Zweite Liga: la data riferita per il ritorno in campo è quella di venerdì 15 maggio, con i tornei tedeschi che quindi sarebbero i primi a ripartire in Europa dopo lo scoppio della pandemia. La Bundesliga ripartirà dalla 26^ giornata, quella inizialmente programmata per il 13 marzo scorso.

Una notizia che potrebbe riguardare da vicino anche alle vicende di casa nostra: la ripartenza del calcio tedesco rappresenterebbe un precedente da tenere in debita considerazione anche per la Serie A dopo gli stop definitivi di Francia, Belgio e Olanda. Nelle ultime ore, in molti avevano indicato la decisione sulla Bundesliga come cruciale anche per il campionato italiano. Adesso chi di dovere avrà un dato in più per decidere.

Fonte: fcinternews.it