Premier League – Il Leicester si rialza e passa a Norwich: decisivi Vardy e Albrighton

Il 4-1 dello scorso turno ha punto nell’orgoglio il Leicester, che quest’oggi si è rifatto nella terza giornata di Premier League vincendo in casa del Norwich. Gli uomini di Brendan Rodgers, avversari di lusso del Napoli nel girone C di Europa League, rialzano la testa e passano per 1-2 contro i Canaries.

Le Foxes mettono presto le cose in chiaro e al minuto numero 8 sono già in vantaggio grazie al solito Vardy, ma si fanno raggiungere al tramonto del primo tempo da Pukki, che fa 1-1 per i padroni di casa. A decidere l’incontro è un altro uomo-simbolo del Leicester, Albrighton, che beneficia di un assist proprio di Vardy e sigla il definitivo 1-2 a un quarto d’ora dalla fine.