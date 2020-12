Russia, squalifica di due anni da tutte le competizioni sportive mondiali

Arriva la stangata per la Russia, esclusa per due anni (invece che quattro come stabilito dalla Wada, agenzia mondiale anti-doping) da ogni competizione sportiva mondiale. Salterà, dunque, anche il Mondiale in Qatar del 2022.

Gli esperti scientifici facenti parte del TAS ha, infatti, stabilito che l’agenzia russa “non è conforme al World Anti-Doping Codice (Wadc) in relazione alla sua incapacità di consegnare i dati LIMS autentici (Laboratory Information Management System) e i dati analitici dell’ex Laboratorio di Mosca, alla Wada.

TAS che ha emesso, dunque, delle sanzioni che dureranno da oggi fino al 16 dicembre 2022. La Russia è stata esclusa quindi anche dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo del 2021 e a quelli invernali di Pechino del 2022. Per parteciparvi, gli atleti russi dovranno presentarsi come neutrali e non rappresentati dalla Wada.