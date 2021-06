Sky – Tottenham, salta l’arrivo di Fonseca: gli ‘Spurs’ contattano Gattuso

D’improvviso si intrecciano le strade di Tottenham e Fiorentina, o meglio di Fonseca e Gattuso. Stando a quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio, infatti, la firma dell’ex tecnico della Roma è saltata per delle divergenze fiscali e, saputa della prematura separazione dell’allenatore calabrese con la Fiorentina, il nuovo ds degli Spurs Fabio Paratici ha deciso di mettersi subito in contatto con lui.

“Il mercato delle panchine non finisce mai di stupire − ha dichiarato Di Marzio−. Fonseca non andrà al Tottenham, per motivi fiscali non si riesce a completare l’operazione. Il Tottenham va su Rino Gattuso che ha interrotto il rapporto con la Fiorentina, Rino se accetterà può diventare il nuovo allenatore del Tottenham. E non so se Fonseca può tornare d’attualità per la Fiorentina, non andando al Tottenham potrebbe tornare in ballo per la panchina viola. Era fatta, ma è saltata per motivi fiscali. Era arrivato in Italia per il decreto crescita e per questo aveva bisogno di 2 anni completi, non 2 stagioni sportive. Avrebbe perso oltre 2 milioni, ha deciso di lasciar perdere e Paratici ha avviato i contatti con Gattuso“.