Tokyo 2020 – Il Brasile è campione olimpico: Malcom ai supplementari manda in visibilio i verdeoro

L’oro Olimpico nel calcio va al Brasile: battuta 2-1 la Spagna in finale. A Tokyo, gli uomini di Jardine superano le Furie Rosse solo ai supplementari, dove l’eroe di giornata è Malcom, a segno al 108′ col gol decisivo. Nel primo dei tuoi tempi regolamentari sono proprio i verdeoro ad avere l’inerzia dell’incontro a favore, ma la prima occasione è per gli spagnoli, che al 17′ con Dani Olmo sfiora il vantaggio: Diego Carlos va vicino all’autogol poi salva sulla linea.

Appena due minuti più tardi, risponde il Brasile con Douglas Luiz, che prova i riflessi di Unai Simon. Il primo colpo di scena della partita arriva al 38′, quando un Var review assegna un calcio di rigore ai sudamericani, fallito però da Richarlison che spara alto. Ma in pieno recupero, la Seleçao passa: lancio sul secondo palo per Dani Alves che la ributta dentro, Cunha mette giù in mezzo a due difensori e fa 1-0. All’ora di gioco, la Roja rialza la testa e pareggia con Oyarzabal, imbeccato da un cross dalla destra di Soler. Nel finale, la nazionale capitanata da de la Fuente va vicinissima al colpo del K.O., centrando la traversa con cross-beffa di Oscar Gil e Bryan Gil, che sfiora il bersaglio con una violenta conclusione di sinistro dal limite. Al minuto numero 108, la svolta. Contropiede Spagna sulla destra, cambio di gioco per Malcom che brucia Vallejo in velocità: l’attaccante si presenta a tu per tu con Unai Simon e non sbaglia. È 2-1, è oro olimpico per il Brasile.