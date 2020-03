As, Calemme: “Jovic intrigato dal Napoli, ma il Real ha speso 60 mln e non è propenso a cederlo”

Il Napoli ha messo gli occhi su Luka Jovic, gioiellino del Real Madrid che però non sta rendendo come si sperava. Il calciatore serbo, secondo quanto riferito da Mirko Calemme di As, ha le caratteristiche che interessano al club azzurro e la destinazione lo stuzzicherebbe, ma non sarà facile ottenerlo: “Jovic ha un po’ deluso per ora – ha detto Calemme a Radio Kiss Kiss Napoli – ma sul talento del calciatore ci sono pochi dubbi. Non è un obiettivo prioritario, ma è uno di quei profili che piace per l’età e le caratteristiche di gioco. E’ sulla lista del Napoli. Il Real Madrid però ha investito 60 milioni e non è propenso a cederlo un anno dopo. Quello che ho saputo è che l’ipotesi Napoli intriga Jovic“.