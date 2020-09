Il futuro di Kalidou Koulibaly sarà, con ogni probabilità, lontano dal Napoli.

La squadra più interessata al difensore senegalese è il Manchester City. Finora nessuna offerta è riuscita a soddisfare Aurelio De Laurentiis, ma secondo quanto riferito da ‘France Football‘, Koulibaly ha già l’accordo con i Cityzens. Due stagioni fa, il presidente del Napoli ha rifiutato 106 milioni di euro dal Manchester United.

Koulibaly al Napoli è un vero e proprio idolo e -almeno per il momento- non sta spingendo per la cessione. Ha già l’accordo con il Man City, che però non ha ancora presentato un’offerta concreta in grado di far vacillare De Laurentiis. In Premier League, il senegalese potrebbe raddoppiare il suo stipendio (attualmente percepisce 7 milioni a stagione compresi i bonus) e sfruttare i suoi diritti d’immagine. I due club continuano a trattare in attesa di trovare l’accordo.