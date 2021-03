Cavani, il padre conferma: “Non è a suo agio in Inghilterra, a fine stagione vuole tornare in Sudamerica”

Intervenuto ai microfoni di Tyc Sports il padre di Edison Cavani conferma gli ultimi rumors di calciomercato:

“Mio figlio non si sente a suo agio in Inghilterra e vuole stare vicino alla suo famiglia. Sicuramente tornerà a giocare in Sud America, ma vorrei che giocasse in una squadra che lotta per qualcosa di importante. Il Boca Juniors? Sì, gli piacerebbe giocare per il Boca, ha avuto diversi colloqui con Riquelme. L’idea di mio figlio è quella di tornare in Sud America al termina della stagione di Premier League, non vuole continuare con il Manchester United”