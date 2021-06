CdM – Napoli, senza grandi plusvalenze sarà mercato low-cost: il punto

Con gli effetti della pandemia, non sarà affatto facile per i club fare un mercato di alto livello senza conseguenze rischiose. E da questo discorso non è esente il Napoli, che senza grandi plusvalenze opterà per un mercato low-cost. Lo scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno, secondo cui la società partenopea, ad oggi, non ha ricevuto alcuna offerta congrua per Koulibaly e Fabián Ruiz, i “pezzi da novanta” che permetterebbero al Napoli di rimpolpare le casse.

L’idea, pertanto, è al momento quella semplicemente di rimpiazzare le partenze di Hysaj, Maksimovic e Bakayoko. La priorità sulla fascia sinistra è Emerson Palmieri, si ragiona con il Chelsea su un acquisto a titolo definitivo o in prestito con diritto di riscatto. Le alternative sono Nuno Tavares del Benfica, Tsimikas del Liverpool e Mandava del Lille, mentre per la mediana Basic del Bordeaux è una pista molto concreta e c’è già l’intesa di massima con l’agente.