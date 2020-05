CdS – Lozano non sarà svenduto: idea maxi-scambio con l’Everton

Un oggetto misterioso, voluto da Ancelotti ma che non ha ancora inciso in maglia azzurra per le poche chance avute. Hirving Lozano sembra sempre più lontano dalla riconferma, ma il Napoli non se ne priverà. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il messicano avrebbe puntati su di lui gli occhi dell’Everton, attuale squadra dell’ex tecnico azzurro, e si vocifera di uno scambio importante fra i due club: Allan e Lozano in Inghilterra, in cambio di soldi e Moise Kean, che tanto piace a Giuntoli. Sulle tracce dell’ex PSV ci sarebbe anche il Newcastle.