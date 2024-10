CdS – Milan-Napoli, Gilmour sarà ancora titolare: le ultime

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulle possibili scelte di formazione di Antonio Conte, allenatore del Napoli, per la gara contro il Milan: “E per il resto, sotto il profilo delle scelte e degli uomini che dovranno interpretare dall’inizio la notte di San Siro, la storia sembra piuttosto scritta. Per la precisione: Meret giocherà in porta; davanti a lui il poker difensivo composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera da destra a sinistra; Anguissa e Gilmour agiranno in mediana; Politano, Lukaku, McTominay e Kvaratskhelia gestiranno la questione offensiva in prima e seconda linea. Da valutare le condizioni di Spinazzola e del terzo portiere Contini, entrambi fuori dalla lista dei convocati per la partita contro il Lecce a causa di un affaticamento muscolare accusato alla vigilia. I tifosi al seguito del Napoli nel settore Ospiti saranno quattromila, ma come di consueto altri saranno sparpagliati negli altri spicchi di San Siro”.