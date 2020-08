Il Napoli pensa al futuro, dove non ci sarà Arek Milik. Il polacco, secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è sempre più lontano dalla società azzurra e potrebbe essere usato come pedina di scambio per due obiettivi che provengono da Juventus e Roma. Bernardeschi e Under potrebbero, quindi, vestire la maglia azzurra in caso di scambio con la punta ex Ajax.