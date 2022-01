CdS – Napoli, addio a Insigne e Mertens: per il futuro c’è l’ipotesi Julian Alvarez

L’edizione di oggi del Corriere dello Sport ha scritto di Julian Alvarez, attaccante del River Plate che piace a tanti club. Tra questi, potrebbe esserci il Napoli:

“La stella del River Plate che si sta prendendo il mercato, è (sarebbe) anche un pensiero fisso del Napoli, che finirà per doversi interessare anche della futura batteria degli attaccanti, dalla quale uscirà Insigne e con lui -quasi sicuramente- anche Mertens. Intorno al sudamericano, c’è la ressa che suscitano le star e i giocatori capaci di scatenare emozioni: la Fiorentina è stata la prima a lanciarsi verso Buenos Aires e poi a ruota sono arrivate le altre. Il Napoli finge di starsene un po’ in disparte, come se l’affare non interessasse, e la valutazione certo ha un peso, può distrarre o indurre in riflessioni: ma prima ci sono le tentazioni e quelle restano“.