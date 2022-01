GdS – Colloquio Spalletti-Osimhen: l’attaccante non si sente a proprio agio, ha bisogno di tempo

Secondo l’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport, al termine dell’allenamento di ieri c’è stato un colloquio tra Luciano Spalletti e Victor Osimhen:

“Ieri Victor Osimhen è tornato in campo con la squadra e ha sostenuto un allenamento completo al Konami Training Center, finendo in gruppo coi compagni e giocando con la mascherina. Spalletti alla fine ha parlato con il ragazzo che ancora non si sente a proprio agio e avrà bisogno di tempo per tornare in condizione e poter giocare in campionato”.