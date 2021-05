Ceccarini: “Pioli resta al Milan anche senza Champions. Rossoneri in difficoltà senza qualificazione”

Nel corso del consueto editoriale su Tmw il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato cosi riguardo il futuro del Milan e la situazione Champions:

“Stefano Pioli resterà al Milan anche in caso di non qualificazione in Champions League. La volontà della dirigenza, Maldini e Massara in primis, è questa e anche la proprietà ha avallato la scelta. È evidente che la società rossonera si augura che il traguardo possa essere centrato domenica nella sfida contro l’Atalanta. E questa è una prima base importante su cui costruire il futuro. Il piazzamento nelle prime quattro può fare la differenza sul mercato. Con almeno 30 milioni in più il Milan si può muovere meglio per arrivare ai suoi obiettivi”.