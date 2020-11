CM.IT – Inter, a gennaio si pensa ancora a Milik: spunta l’ipotesi scambio con Nainggolan

Arek Milik continua a non rientrare nei piani del Napoli di Rino Gattuso. Sostanzialmente messo fuori rosa, il polacco è in cerca di una nuova sistemazione a gennaio, anche per non perdere il treno Euro 2021. L’entourage del polacco si è incontrato con De Laurentiis alla fine di ottobre. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno risulta però sempre più complesso. Tanti sono i club interessati all’attaccante ex Ajax: Milik è il sogno della Fiorentina, ma piace anche all’Everton e soprattutto all’Inter, senza poi scordare la Juventus che ha proposto uno scambio con Bernardeschi nelle scorse settimane.

E a proposito di Inter, la società nerazzurra potrebbe provare ad affondare il colpo a gennaio, considerando il fatto che Milik sarebbe quel rinforzo in attacco tanto desiderato da Conte: un’alternativa più che valida a Lukaku. Il prezzo del cartellino potrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro, ma i nerazzurri potrebbero provare a convincere la società partenopea con uno scambio alla pari. La contropartita potrebbe essere Radja Nainggolan. Il belga è ormai fuori dai piani dell’Inter ed è una delle pedine meno impiegate. Il giocatore non ha mai nascosto il suo desiderio di tornare al Cagliari, ma tra cartellino e stipendio risulta molto difficile per la società rossoblù concretizzare il ritorno del classe 1988. Ecco dunque che l’ipotesi Napoli potrebbe prendere piede e trovare il consenso del giocatore.

Fonte: Calciomercato.it