CM.IT – Napoli, futuro Milik: domani gli agenti incontrano il Tottenham

Conclusa (male) la telenovela Roma, per Arkadiusz Milik è tempo di guardare avanti, alla ricerca di una nuova squadra prima della chiusura del calciomercato. L’idea di restare una stagione in tribuna per accasarsi in un nuovo club a scadenza non sfiora nemmeno l’ex Ajax, che spinge per tornare a essere protagonista subito. E, per lui, si potrebbero aprire le porte della Premier League.

Sono diversi i club inglesi interessati alla punta del Napoli. I suoi agenti, nelle prossime ore, secondo quanto riferito da Calciomercato.it incontreranno il Tottenham: gli Spurs hanno a disposizione nel loro organico soltanto una punta di ruolo (e che punta: Harry Kane), Milik potrebbe così rappresentare la migliore occasione per completare la rosa a disposizione di José Mourinho. Un colpo di qualità a prezzo stracciato per la situazione contrattuale del ragazzo, la crisi covid e i pochi giorni che mancano alla chiusura del mercato. L’altra idea degli inglesi, Andrea Belotti, costerebbe più del doppio (circa 40 milioni di euro) col Torino molto restio a privarsene.

Domani le parti comprenderanno se l’idea può tramutarsi in una trattativa concreta con un summit a Londra: il Napoli è pronto a negoziare per risolvere la questione quanto prima. E Milik, dal canto suo, non attende altro.

Fonte: Calciomercato.it