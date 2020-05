CM.IT – Napoli, il rinnovo di Milik si allontana: gli azzurri guardano al sostituto

In scadenza di contratto a giugno 2021, Arkadiusz Milik non ha ancora raggiunto un accordo per il rinnovo. Le trattative con il Napoli non decollano e il club partenopeo avrebbe fissato al primo giugno la data limite per ricevere una risposta definitiva dall’attaccante. Obiettivo concreto della Juventus, il polacco è stato accostato meno di recente anche all’Inter. In virtù di queste sirene, la dirigenza campana si sta già da tempo guardando attorno per trovare l’eventuale erede dell’ex Ajax.

Uno degli ultimi nomi accostati alla squadra campana è quello di Sardar Azmoun. Non è stata avviata alcuna trattativa con lo Zenit San Pietroburgo, che valuta il calciatore molto più dei 15-20 milioni di euro ipotizzati nelle scorse settimane. In scadenza di contratto a giugno 2022, l’attaccante iraniano ha una valutazione iniziale superiore ai 30 milioni di euro.

Fonte: Calciomercato.it