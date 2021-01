CorSport – Milik, c’è sempre la Juventus alla finestra: prossima settimana incontro Paratici-agente per prenderlo a zero, le ultime

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus non ha mai mollato la presa per Arek Milik. Il club bianconero tuttavia non ha intenzione di pagare il cartellino per un giocatore che si libererà gratis a giugno e per questo la prossima settimana Paratici incontrerà l’agente del polacco, Fabrizio De Vecchi, per fissare la strategia e fare passi avanti per la prossima estate anticipando la ricca concorrenza. Restano alla finestra Marsiglia e Atletico, con i francesi che arrivano intorno ai 10mln di euro.