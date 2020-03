Faraoni, l’agente: “Piace al Napoli, ne ho parlato con Giuntoli”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Hysaj e Davide Faraoni, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Taglio di stipendi? Non è un tema che stiamo affrontando noi agenti con i nostri assistiti. Al momento si naviga a vista e non si conoscono ancora bene i tempi. Faraoni piace al Napoli? Piace al Napoli, ma non sempre il piacere si concretizza in qualcosa di reale. Ne ho parlato con Giuntoli? Con Giuntoli parlo di Faraoni come parlo di tanti altri giocatori come si fa solitamente. Ripresa delle attività? Comunque vada, che si riprenda o meno, ci sarò un danno economico incredibile che si ripercuoterà nei prossimi due anni. Hysaj? Gattuso ha dimostrato di credere in lui, ha dimostrato di essere alla pari di Di Lorenzo. Sicuramente uno dei due non farà più parte della rosa azzurra per forza di cose. È giusto che l’albanese trovi altre destinazioni.