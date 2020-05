Una proroga fino alla fine della stagione, poi sarà addio. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa un focus sui contratti in scadenza e la proroga già stabilita da FIFA e UEFA. Ora toccherà alla FIGC decidere in merito. Per dare continuità a questi calciatori in scadenza, gli verranno proposti due mesi in più con gli stessi parametri economici dei contratti in essere. La scelta, però, non dovrà essere obbligata: il calciatore può anche rifiutare.