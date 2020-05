Gazzetta – Everton Soares in pole per sostituire Callejon: primi contatti con il Gremio, affare da 30 milioni

Everton Soares è un giocatore che piace al Napoli, non è casuale se la dirigenza abbia intravisto in lui il giocatore indicato per sostituire Callejon. Ne parla la Gazzetta dello Sport:

“Alcuni emissari del ds hanno iniziato a sondare il Gremio, per capire se è possibilista sull’apertura di una trattativa vera e propria. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 30 milioni, il motivo per cui De Laurentiis e Giuntoli prima di affondare il colpo vogliono capire fino in fondo le capacità di questo ragazzo.

Nei prossimi giorni il Napoli farà pervenire la propria offerta che non andrà oltre i 25 milioni comprensivi di bonus. E l’esito dipenderà tanto dalla volontà del giocatore che avrebbe già fatto pervenire il suo gradimento”