Gazzetta – Lazio sulle tracce di Maksimovic e Hysaj: i biancocelesti pensano al doppio colpo

Nikola Maksimovic e Elseid Hysaj sono ormai sul piede di partenza. Entrambi sono in scadenza di contratto con il Napoli e l’intenzione è quella di non rinnovare. Su di loro si muovono, pertanto, i primi club interessati, anche della Serie A. In primis, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe la Lazio.

Il quotidiano scrive di un’attenzione particolare da parte dei biancocelesti, i quali starebbero pensando addirittura al doppio colpo. Mentre in un caso però (Maksimovic), che già lo scorso gennaio fu accostato ai capitolini, basterebbe solo l’intesa col calciatore, per l’altro (Hysaj) la concorrenza è più fitta e arrivare a un accordo sarebbe più difficile. Ma la Lazio ci pensa, indipendentemente da chi siederà in panchina la prossima stagione, se Inzaghi o Gattuso.