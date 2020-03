Gazzetta – Napoli, Lozano: rischio minusvalena “monstre” nel prossimo mercato

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul possibile mercato del Napoli in uscita della prossima stagione: “Hirving Lozano è la delusione più grande della stagione del Napoli. Arrivato in estate per 42 milioni di euro il messicano non è riuscito a imporsi e a giugno potrebbe partire, anche se molto probabilmente la società partenopea registrerà una minusvalenza. Pronti all’addio anche altri tre giocatori nel reparto avanzato: Callejon non rinnoverà, per Llorente non verrà esercitata l’opzione per il secondo anno e anche Younes lascerà Napoli”.