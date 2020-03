Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato così il giornalista Niccolò Schira. Ecco le sue parole:

“Milik? Dopo il rinnovo di Mertens e l’arrivo di Petagna, non dico che andrà in esubero, ma forse non è che il Napoli possa rilanciare più di tanto per andare incontro a Milik, serve una via di mezzo. Saranno settimane importanti e delicate per quanto riguarda la situazione Milik”.