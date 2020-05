Il Barcellona ‘scarica’ Umtiti: Napoli e Inter alla finestra

Il Barcellona necessita di riparare i danni provocati dall’emergenza sanitaria e lo fa pensando ai calciatori da cedere per far quadrare i conti. Tra quest c’è Samuel Umtiti, che il club blaugrana intende inserire in uno scambio per arrivare ad un altro centrale.

Lo riporta oggi il Mundo Deportivo, secondo cui gli è stato preferito Lenglet, ritenuto più affidabile. Umtiti che piace in Premier League, con Arsenal, Manchester United e Chelsea sulle sue tracce, ma anche in Serie A, dove ad osservarlo ci sono Inter e Napoli.

Il costo del calciatore tra cartellino ed ingaggio sembra non rientrare tra i parametri degli azzurri, che però restano vigili e studiano una possibile strategia nel caso in cui si presentasse l’occasione giusta. Dal canto suo, il difensore francese è restio a lasciare Barcellona, ma l’impressione è che il club catalano voglia fare di tutto per venderlo.