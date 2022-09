Il Mattino: vicino il rinnovo di Meret, pronto un quinquennale

Come riportato da Il Mattino, il mancato arrivo di Navas al Napoli ha portato all’imminente rinnovo di Meret. Il friulano classe 1997 firmerà fino al 2027.

“Il nodo del portiere non è, dunque, ancora arrivato al pettine. Ma in ogni caso Meret è pronto al quinquennale: ha già detto a Pastorello che firmerà il rinnovo del contratto nonostante la situazione che si è creata attorno a lui per tutta l’estate. D’altronde il ds Giuntoli con lui è stato categorico: se non arriva Navas, Meret firma fino al 2027”.