Il Napoli di De Laurentiis ha già chiuso due importanti acquisti

Mancano poche giornate al termine del campionato, ma in casa Napoli si pensa già al futuro. Certo, si proverà a raggiungere una qualificazione europea ‘minore’ ma oltre a ciò De Laurentiis guarda al futuro.

Tecnico e non solo con parte della squadra che potrebbe essere rivoluzionata. Diversi calciatori da valutare, ma il nuovo tecnico può contare già su un doppio colpo non da poco. Il centrocampo azzurro è apparso quest’anno in difficoltà e il prossimo anno il nuovo tecnico potrà contare su due colpi di qualità.

Stiamo parlando di Michael Folorunsho e Gianluca Gaetano, due calciatori attualmente in prestito ma che hanno dimostrato quest’anno di poter giocare eccome in Serie A. Difficilmente verranno girati in prestito e molto probabilmente vedremo i due già a partire dal ritiro di Dimaro.