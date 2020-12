Jorginho, l’agente: “Ritorno in Serie A? In futuro gli farebbe piacere”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha parlato così Joao Santos, agente dell’ex Napoli ed ora al Chelsea Jorginho Frello. Ecco le sue parole:

“È stato un ottimo anno per Jorge, anche in Nazionale ha fatto molto bene. L’anno prossimo ci sarà l’Europeo, dove spera di far bene con l’Italia. Chelsea? Ora non è messo benissimo in classifica ma essendo una squadra di giovani dobbiamo dire che ci vuole tempo. Un ritorno in Serie A? Sicuramente, è una cosa che gli farebbe piacere al termine del suo attuale contratto”.