Il calciomercato della Juventus sarà sicuramente un mercato in versione Low cost.

Il club bianconero come riporta l’analisi pubblicata da Kpmg Football Benchmark ha riportato un calo ai ricavi di ben il 13 % e per questo motivo la prossima sessione di calciomercato vedrà i bianconeri lavorare al ribasso e puntare su colpi Low cost: come riporta Calciomercato.com per questo motivo Arkadiusz Milik è il favorito numero uno in caso di colpo a costo zero ad arrivare in maglia bianconera.