Napoli, occhi puntati sul colombiano Arias: c’è anche l’Inter…

Il Napoli continua a monitorare Arias. La permanenza del giocatore tra le fila dell’Atletico Madrid è fortemente in dubbio. Fuori dai piani di Simeone, ha trascorso in panchina le ultime cinque gare, a partire dall’andata degli ottavi di Champions League contro il Liverpool. Tra i club che, in questi giorni, avrebbero chiesto informazioni sulla sua situazione ci sarebbe anche quello di De Laurentiis. Must della sessione estiva di calciomercato di due anni fa, furono i ‘Colchoneros’ a soffiarlo agli azzurri, acquistandolo dal PSV Eindhoven. Il trasferimento, però, non ha fatto arrendere Giuntoli, che dopo averci rimesso gli occhi nell’inverno di quell’anno, vorrebbe finalmente portarlo a Castel Volturno. Il contratto che lo lega agli spagnoli scadrà nel 2023 e la concorrenza è numerosa. Secondo AS, tuttavia, non ci sarebbe solamente il Napoli sul colombiano, bensì anche Everton e Inter. I nerazzurri, in particolare, sarebbero interessati a quello che è stato, nella stagione 2017-18, il migliore laterale destro del campionato olandese. In accordo con la dirigenza, il ds Ausilio decise di non riscattare Vrsaljko a causa dell’operazione al ginocchio e, per un curioso scherzo del destino, l’ex Sassuolo, otto mesi più tardi, sembra aver tolto il posto proprio all’oggetto del desiderio dell’Inter tra le fila dell’Atletico Madrid. Le squadre interessate non mancano e, d’altra parte, tanti giocatori del suo stesso ruolo sono stati accostati al Napoli, ma il club non l’ha mai dimenticato, e non è escluso possa sferrare l’ennesimo assalto.

Fonte: corrieredellosport.it