RAI – Koulibaly, De Laurentiis aspetta il PSG. Discorso aperto anche per Fabiàn

La trattativa tra il Manchester City ed il Napoli per Kalidou Koulibalyè in fase di stallo. I ‘Citizens’ ancora non arrivano alle richieste del patron azzurro e, per di più, parla con lui soltanto tramite l’agente del difensore, Ramadani.

Storia che, riferisce Ciro Venerato di Rai Sport, sta spazientendo il numero uno del club azzurro: “Koulibaly? Il Napoli aspetta una mail ufficiale dal City ed è stato di parlare solo con Ramadani, che ha fatto sapere al Manchester che punta ad incassare il massimo dalla sua cessione, almeno 70-75 milioni. Il City ad oggi non è ancora arrivato a queste cifre, neanche con i bonus. Va convinto il City ad aumentare l’offerta.

Koulibaly ha detto sì al Manchester da un mese e ha accordo per 12 milioni all’anno per quattro stagioni. De Laurentiis, al momento, sta temporeggiando perché aspetta il mercato del Psg. Quando Leonardo riuscirà a poter mettere dentro dei soldi dalle cessioni e sarà libero di fare investimenti, il Psg – che parla direttamente con De Laurentiis – potrebbe fare un’offerta interessante per Koulibaly e, chissà, anche per Fabiàn. Leonardo ha chiesto informazioni a Giuntoli per lo spagnolo. Da parte del Napoli non è arrivata una chiusura. Ovvio che se va via Ruiz, allora si spiega perché Giuntoli pensa a Szoboszlai”.