Il Napoli aveva sondato il terreno per il centrocampista croato del Bordeaux nello scorso mese, salvo poi far raffreddare la pista. Secondo quanto riporta La Repubblica, la Lazio sarebbe ad un passo dall’ingaggio di Toma Basic: il centrocampista arriverà per una cifra vicina agli 8 milioni più 3 di bonus, contratto quinquennale a 1,5 milioni, bonus esclusi. In settimana potrebbe arrivare in Italia per le visite mediche di rito.