Le strade di Arkadiusz Milik e il Napoli sono ormai destinate a separarsi. Il presidente De Laurentiis, però, non ha intenzione di trattare con la Juventus se non in un caso, come scritto oggi da La Repubblica: “Il Napoli – si legge sul quotidiano – accetterebbe come contropartita tecnica soltanto Bernardeschi, sostituto ideale di Callejon (ruolo cui ambisce anche Under della Roma che sicuramente lascerà i giallorossi)”.