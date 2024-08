Romano: “Napoli pronto a chiudere per David Neres e Gilmour! Si insiste anche per Lukaku”

Napoli, doppio colpo in arrivo: arriva l’annuncio di Fabrizio Romano

Il Napoli prepara un importante doppio colpo di mercato. Dopo le parole di Antonio Conte post Modena, in casa azzurra è esplosa la consapevolezza che il tempo stringe e c’è bisogno di far presto. Ecco perchè in queste ore Giovanni Manna sta lavorando su più tavoli per accontentare l’allenatore e permettergli di operare con una squadra quanto più completa possibile, al netto delle criticità di alcune situazioni come quella legata a Victor Osimhen.

Ci sono almeno 2-3 nomi sui quali il Napoli ha messo gli occhi da tempo e che potrebbero andare a chiudersi proprio in queste ore. Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, ha dato un annuncio importante attraverso il suo profilo ‘X’, riguardo proprio il Napoli ed un doppio colpo che è in dirittura di arrivo.

“Il Napoli è pronto a chiudere questa settimana gli accordi per David Neres e Billy Gilmour“, ha detto il giornalista sui social. Una notizia che di fatto rappresenta un segnale molto concreto per Conte e per tutta la piazza azzurra.

“Accordo raggiunto con entrambi i giocatori e nuove offerte per concludere entrambi gli accordi con Benfica e Brighton”, scrive ancora Romano. L’esperto di mercato lascia un passaggio anche su un altro tavolo caldo per le trattative: “Il Napoli insisterà anche per Romelu Lukaku, seguiranno nuovi contatti con il Chelsea”.

a cura di Tommaso Parrella