Schira: “Torino forte su Petagna se parte Belotti. Ma il Napoli non vorrebbe privarsene”

Il nome di Andrea Petagna sarebbe in cima alla lista dei preferiti per il Torino, che ci punterebbe forte in caso di addio di Belotti. A riferirlo è il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, che a “Il Sogno nel Cuore” su 1 Station Radio ha spiegato: “Petagna? Ha del mercato, piace tanto al Torino se dovesse andare via Belotti. Il Napoli, però, non ha tutta questa intenzione di privarsene considerando le diverse competizioni che dovrà disputare. Petagna ha caratteristiche uniche nella rosa partenopea, è il solo ad essere un centravanti boa. Osimhen e Mertens sono diversi. Aggiungerlo ad uno di questi due a partita in corso potrebbe anche essere una nuova soluzione tattica.

Serie A a 18 squadra più play-off? Ipotesi affascinante, ma non siamo pronti a rimettere in discussione il campionato con i play-off. I play-out, invece, lo potrebbero rendere ancor più interessante perché garantirebbero maggiore equilibrio.

Sostituto Demme? La dirigenza azzurra voleva già prendere un centrocampista per sostituire Bakayoko, l’infortunio di Diego rende necessaria questa volontà. Da capire se prenderanno un calciatore con le sue caratteristiche oppure diverse come un Vecino, nome molto caro a Spalletti. Lobotka è stato rivalutato e ci punteranno”.