La giornata di Martedì sarà molto importante in casa Real Madrid visto che si deciderà il futuro di Zinedine Zidane.

Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport questo è importante anche per il Napoli visto che i Blancos valutano il profilo di Max Allegri come possibile sostituto.

In caso di no alla posta spagnola per Allegri possibile sfida a due tra Juventus e Napoli.