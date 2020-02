SKY – Inter, Viviano non arriverà. I nerazzurri puntano decisi il giovane Chong

Chiusa ancora prima di cominciare l’avventura di Emiliano Viviano all’Inter. Dopo le visite mediche preventive, il club nerazzurro ha ringraziato l’ex portiere della Sampdoria per la disponibilità ma gli ha comunicato che preferisce attendere il rientro a breve di Samir Handanovic e di non tesserare nessuno nell’immediato. Nerazzurri che vanno avanti invece per Tahith Chong. L’operazione con il giovane classe ’99 in scadenza di contratto con il Manchester United non è ancora al traguardo ma procede. L’agente sta ancora ascoltando le proposte di altri club, ma i contatti partiti a gennaio sono proseguiti in queste settimane.

Fonte: Gianlucadimarzio.com