Cagliari-Napoli, arbitra Doveri: per i partenopei l’ultima vittoria proprio contro il Cagliari in Sardegna

Domenica alle 18:00 il Napoli affronterà in trasferta il Cagliari. L’obiettivo per i partenopei è conquistare i tre punti dopo lo scivolone casalingo contro il Lecce e dare continuità alla vittoria di San Siro in Coppa Italia contro l’Inter. La squadra sarda ha vinto solo una delle ultime dieci partite, alla Sardegna Arena contro la Sampdoria per 4-3, lo scorso 2 dicembre. Non sarà la partita di Leonardo Pavoletti, centravanti del Cagliari -ed ex Napoli, che ha subito nuovamente l’infortunio al legamento crociato.

La partita sarà arbitrata da Daniele Doveri di Roma. Questi tutti gli altri precedenti di Doveri con il Napoli:

Napoli-Novara 2-0 il 21 aprile 2012

Napoli-Udinese 2-1 il 7 ottobre 2012

Napoli-Sampdoria 0-0 il 10 febbraio 2013

Napoli-Sassuolo 1-1 il 25 settembre 2013

Verona-Napoli 0-3 il 12 gennaio 2014

Torino-Napoli 0-1 il 17 marzo 2014

Napoli-Palermo 3-3 il 24 settembre 2014

Napoli-Sampdoria 4-1 il 26 aprile 2015

Sassuolo-Napoli 2-1 il 23 agosto 2015

Genoa-Napoli 0-0 l’1 novembre 2015

Napoli-Carpi 1-0 il 7 febbraio 2016

Napoli-Bologna 3-1 il 17 settembre 2016

Napoli-Torino 5-3 il 18 dicembre 2016

Napoli-Milan 2-1 il 18 novembre 2017

Napoli-Torino 2-2 il 6 maggio 2018

Napoli-Parma 3-0 il 26 settembre 2018

Cagliari-Napoli 0-1 il 16 dicembre 2018

Milan-Napoli 0-0 il 26 gennaio 2019

Empoli-Napoli 2-1 il 3 aprile 2019

L’ultimo precedente è la sconfitta interna 1-3 contro l’Inter, dello scorso 6 gennaio. Una partita fortemente condizionata dagli errori, soprattutto individuali, dei calciatori del Napoli.

Tra l’altro, si può ben notare che il Napoli, con Doveri ad arbitrare, ha conquistato l’ultima vittoria proprio contro il Cagliari in trasferta. A decidere la partita, disputatasi la scorsa stagione, è stata una punizione di Milik al 90′. Doveri è stato anche l’arbitro dell’esordio di Maurizio Sarri sulla panchina oggi occupata da Rino Gattuso: un Sassuolo-Napoli, finita col punteggio di 2-1, di una calda sera d’agosto del 2015.

Nico Bastone