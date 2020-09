Cengiz Under è pronto a diventare un nuovo giocatore del Leicester City. L’attaccante turco classe ’97 domani svolgerà le visite mediche per il club inglese. L’accordo trovato con la Roma per il trasferimento del giocatore è sulla base del prestito con obbligo di riscatto per 27 milioni di euro (3 per il prestito e 24 per l’obbligo).

Fonte: Gianlucadimarzio.com