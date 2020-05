SKY – L’Inter accelera per Tonali: c’è il gradimento del giocatore, i dettagli

Sandro Tonali è uno dei nomi che sta catalizzando l’attenzione dei grandi club, specialmente quelli italiani. In questo senso, l’Inter è pronta a puntare su di lui: per la dirigenza è il profilo ideale, forte anche dei buoni rapporti tra l’amministratore delegato Beppe Marotta e il presidente del Brescia, Massimo Cellino, e il giocatore ha già espresso il suo gradimento per la destinazione. I nerazzurri seguono con attenzione anche Federico Chiesa come colpo giovane italiano, ma al momento la sua valutazione è ritenuta fuori mercato.

In ogni caso non sarà facile assicurarsi il centrocampista: resta forte la concorrenza della Juventus, inoltre l’entourage del giocatore ha avuto qualche contatto col Barcellona, per quanto sembra essere più probabile una soluzione in Serie A per il futuro.

Fonte: Gianlucadimarzio.com