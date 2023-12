Il rinnovo di Piotr Zielinski con il Napoli e in stand by. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il club azzurro lavora per rinforzare il centrocampo per il presente e anche per il futuro. La prima scelta è Pierre-Emile Hojbjerg. Nella lista c’è anche Seko Fofana, ma il danese piace molto agli azzurri, ma su di lui c’è anche la Juventus. Il Napoli valuta anche Lazar Samardzic, ma resta un’opzione in caso di cessione di Zielinski.