SKY – Napoli, intoppo clausola per Amrabat. La Samp vuole Tonelli in prestito, gli azzurri dicono no

Luca Marchetti, esperto di mercato di SKY Sport, nel corso della trasmissione dedicata al calciomercato ha rilasciato alcune news riguardo il Napoli:

“Per Amrabat e Rrahmani il Napoli continua a lavorare. Per il difensore è quasi fatta, mentre per quanto concerne il centrocampista c’è da segnalare che ci sono problemi relativi all’inserimento di una clausola rescissoria nel contratto. Per quanto riguarda Tonelli, invece, il Napoli è disposto a cederlo alla Sampdoria, ma non in prestito con diritto di riscatto dal momento che già l’anno scorso è stato in prestito a Genova con obbligo di riscatto a 20 presenze. Il punto è che il centrale non è mai arrivato a quella cifra e il Napoli non vuole rischiare di ritrovarsi nella stessa situazione. Anche il Lecce è sulle sue tracce“.