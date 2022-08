Sky, Paredes-Juve in chiusura: possibile sblocco Navas-Fabian Ruiz

Come riportato da Sky Sport, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa con Paredes:

“La Juventus non si ferma a Milik. L’attaccante polacco nella giornata di giovedì è partito dalla Francia ed è arrivato a Torino per iniziare la sua avventura con i bianconeri, stesso percorso che è molto vicino a fare Leandro Paredes. Il club di Agnelli, infatti, sta sistemando le ultime formalità con il Paris Saint Germain per il centrocampista argentino. Le ultime ore sono state decisive per definire l’operazione, con Allegri che a breve avrà a disposizione un rinforzo per il centrocampo”.

Questo scenario potrebbe sbloccare la trattativa tra Napoli e Paris Saint Germain per quanto riguarda Keylor Navas e Fabian Ruiz. Lo spagnolo sembra molto vicino ai francesi, che hanno trovato l’accordo con gli azzurri.